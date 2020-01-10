وفاة النجم الأسترالي الشاب هاري هاينز

توفي عارض الأزياء والممثل الأسترالي الشاب هاري هاينز، البالغ 27 عاما، المشهور بقيامه ببطولة قصة الرعب الأمريكية Hotel and The OA.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أكدت والدة هاري، الممثلة الأمريكية جين بادلر، الخبر على موقع ”إنستغرام، وكتبت: ”كان عمره 27 عاما وكان العالم عند قدميه، ولكن للأسف كان يعاني من مرض عقلي وإدمان… سأفتقدك يا هاري كل يوم في حياتي“.

ولم يُذكر ما إذا كانت وفاته طبيعية أم ناتجة عن الانتحار أو تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وكان هاري قد نشر صورة احتفالية ليلة رأس السنة مع صديقته على ”إنستغرام“، وتعتبر هي آخر مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب تعليقا على الصورة: ”حتى عام 2020! بدأت حقبة جديدة بالفعل.. لذلك دعونا نستمر في التقدم للأمام فقط، ونظل حاضرين للاستمتاع بكل لحظة طوال هذه البداية الجديدة الجميلة، سنة جديدة سعيدة، الكثير من الحب والامتنان للجميع في حياتي“.

ونشأ هاري في ملبورن، وكان يدرس هناك حتى قرر الانتقال إلى لندن لمتابعة عروض الأزياء والتمثيل، وانتقل بعد ذلك إلى نيويورك، قبل أن يستقر في لوس أنجلوس.

وبالإضافة إلى بطولة فيلم الرعب الأمريكي، وقع هاري عقدا مع وكالة تشادويك للأزياء، وكان أيضا موسيقيا يؤدي أغانيه تحت اسم ANTIBOY .

وكان قد عُرف هاري بازدواجية جنسه، وفقا لمقابلة أجرتها مجلة Girls في مارس 2019، أشارت إلىه باستخدام الضمائر ”هو“ و“هي“، حيث كان غير محدد كونه رجلا أم أنثى، وقال حينئذ: ”أعلم أنني ولدت ذكرا ولكني لا أعتقد أنني أمثل ما يعنيه أن أكون رجلا، أعتقد أننا يجب أن نكون ما نريد.. يصبح الأمر مربكا عندما نبدأ في تصنيف أنفسنا لذا أحاول الابتعاد عن التصنيفات“.

وكان قد اعترف من قبل أنه عانى من ”اضطراب خطير في النوم“ وهو طفل، وكان لديه ميل إلى ”التدمير الذاتي“.