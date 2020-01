بعد حديثها عن الخيانة والهروب.. سعوديون لهند القحطاني: اخرسي (فيديو)

View this post on Instagram

نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، هند القحطاني، تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن موقفها من "الهروب من الوطن". . ويرتبط مصطلح "الهروب من الوطن" بعدد من السعوديات اللاتي غادرن المملكة في السنوات القليلة الماضية دون موافقة ذويهن بحجة تعرضهن للتعنيف أو حرمانهن من حقوقهن على حد وصفهن، وسط جدل يرافق كل حالة. . وبدت هند القحطاني التي تحظى بمتابعة لافتة في المملكة من مواطنيها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، غير مؤيدة لذلك المفهوم، إذ انتقدت بشدة إحدى متابعاتها التي قالت لها إنها "هاربة من الوطن"، إذ ردت القحطاني بالقول إن هذا اتهام كبير.