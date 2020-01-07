بعد حديثها عن الخيانة والهروب.. سعوديون لهند القحطاني: اخرسي (فيديو)

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، هند القحطاني، جدلاً جديدًا بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن موقفها من ”الهروب من الوطن“، ووصف من يقمن بذلك بـ“الخائنات“.

ويرتبط مصطلح ”الهروب من الوطن“ بعدد من السعوديات اللاتي غادرن المملكة في السنوات القليلة الماضية دون موافقة ذويهن بحجة تعرضهن للتعنيف أو حرمانهن من حقوقهن على حد وصفهن، وسط جدل يرافق كل حالة.

وبدت هند التي تحظى بمتابعة لافتة في المملكة من مواطنيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، غير مؤيدة لذلك المفهوم، إذ انتقدت بشدة إحدى متابعاتها التي قالت لها إنها ”هاربة من الوطن“، فردت القحطاني بالقول إن هذا اتهام كبير.

وأضافت القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الهاربة ”خائنة للوطن“، وأن وصف الخيانة لا ينطبق عليها، إذ إنها متمسكة بعلاقتها ببلدها ومؤيدة لسياسته وقادته.

وبعدما انتشر هاشتاج (#هند_القحطاني_اخرسي)، أثار هذا الموقف ردود فعل واسعة في موقع تويتر، حيث انقسم المغردون بين معجب بموقفها الذي لم يكن متوقعاً فيما يبدو، وبين من يعارض ذلك، وهو فريق ينظر للفتيات والنساء اللاتي غادرن المملكة دون موافقة ذويهن بأنهن غير مظلومات.

#هند_القحطاني_اخرسي

اوجعتهم ???? صارت الحين بنظرهم سطحيه ومتخلفه وماعندها سالفة — عبدالله (@X40_R) January 7, 2020

والله وصار لنقار الخشب لسان ! الهاربات ياعبيطه ماخانو احد ، الهاربات هربو من الظلم والعنف والمعاناة وعدم الامان وضياع العمر في مكان لا ينتمون له الهاربات أحرار يستحقون يبنون حياة زي ما هم يبغونها.. فمين انتِ عشان تجي تقولين خائنات وضد الوطن ؟ ألف لعنة عليك

#هند_القحطاني_اخرسي pic.twitter.com/Ji6XvWAn2e — ????????????????????????♀ (@Elevenkp) January 7, 2020

#هند_القحطاني_اخرسي دافعنا عنك ووقفنا معاك وسدينا حلق كل اللي حاولو يخونون فيك ويضرونك والان انتي تخونين فاللاجئات اللي ما انصفتهم دولتهم وحمتهم من المجتمع الذكوري والابوي الظالم راحوا عشان العنف والاغتصاب ووو اشياء كثير تعرضوا لها ماتعرفين معاناتهم وتجين بكل بساطه تخونين فيهم — الموديل كاتولينا♀1114 (@1i11i1_) January 7, 2020

وانضمت بدور البراهيم، وهي نجمة مواقع تواصل اجتماعي أيضاً، لمنتقدي القحطاني بعد أن دار بين الاثنتين سجال في الأيام الماضية، وقالت البراهيم ”#هند_القحطاني_اخرسي. أجل وش عقوبة العنصري ويطعن بالجنسية والأصل وكلماتك الي اتهمت فيها مجتمعنا الذكوري والمتخلف أقول اخرسى“.

#هند_القحطاني_اخرسي. اجل وش عقوبه العنصرى ويطعن بالجنسيه والاصل و كلماتك الي اتهمتى فيه مجتمعنا ذكورى ومتخلف اقول اخرسى pic.twitter.com/2nJ8XQa2Nc — بدور البراهيم (@doodialanzi) January 7, 2020

الهاربات مو خاينات اهم هربو من عنف ومن تسلط اهلهم والمجتمع يامريضه هم اختارو يعيشون بكرامة بدل ما يظلون بين اهل مرضى متخلفين طبعا هالكلام صعب وحده مثلك متخلفه ذكوريه تفهمه

#هند_القحطاني_اخرسي — LAYAN-1114 ♀️ (@ll0ii89) January 7, 2020

#هند_القحطاني_اخرسي

بخصوص انك تقولين المرأة عدوة المرأة! ترا ندري انك عارفه وانهم عارفين انه الرجل عدو الرجل وان المرأة ليست عدوة المراة! سو "اخرسي انتِ والرجال"، وصدقيني اذا تنمںروا عليك الرجال من جديد ماراح يوقف معك الا النساء واولهم اللاجئات لأن النساء للنساء ياعزيزتي???? https://t.co/BkblysqR6a — Anne (@302ANNE) January 7, 2020

دعمنا هند بسبب حريتها وللحين ندعمها على قرارها انها تكون امرأه مستقله كاسره لحاجز العادات والتقاليد، لكن هالفتره بدت تخبط بالكلام! الهاربه ليست خائنه الهاربه تكاتف عليها الالم والحرب الاهليه والقبليه والمجتمع الذكوري هربت لمكان تطلب اللجوء لوطن لا يدمر حقوقها#هند_القحطاني_اخرسي pic.twitter.com/g7AO4umGWt — Rawan (@rnkaif) January 7, 2020

وألغت السعودية قبل أشهر قليلة، القيود على سفر النساء، وبات بإمكان من تبلغ الـ 18 عاماً استخراج جواز سفر ومغادرة المملكة دون اشتراط موافقة عائلتها التي كانت سارية لعقود في الماضي.