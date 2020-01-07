 بعد حديثها عن الخيانة والهروب.. سعوديون لهند القحطاني: اخرسي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بعد حديثها عن الخيانة والهروب.. سعوديون لهند القحطاني: اخرسي (فيديو)

بعد حديثها عن الخيانة والهروب.. سعوديون لهند القحطاني: اخرسي (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، هند القحطاني، جدلاً جديدًا بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن موقفها من ”الهروب من الوطن“، ووصف من يقمن بذلك بـ“الخائنات“.

ويرتبط مصطلح ”الهروب من الوطن“ بعدد من السعوديات اللاتي غادرن المملكة في السنوات القليلة الماضية دون موافقة ذويهن بحجة تعرضهن للتعنيف أو حرمانهن من حقوقهن على حد وصفهن، وسط جدل يرافق كل حالة.

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نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، هند القحطاني، تثير جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن موقفها من ”الهروب من الوطن". . ويرتبط مصطلح ”الهروب من الوطن“ بعدد من السعوديات اللاتي غادرن المملكة في السنوات القليلة الماضية دون موافقة ذويهن بحجة تعرضهن للتعنيف أو حرمانهن من حقوقهن على حد وصفهن، وسط جدل يرافق كل حالة. . وبدت هند القحطاني التي تحظى بمتابعة لافتة في المملكة من مواطنيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، غير مؤيدة لذلك المفهوم، إذ انتقدت بشدة إحدى متابعاتها التي قالت لها إنها ”هاربة من الوطن“، إذ ردت القحطاني بالقول إن هذا اتهام كبير. . #إرم_نيوز #هند_القحطاني #السعودية #هند_القحطاني_اخرسي #الرياض #جدة #نجران #جازان #فيديوهات #مشاهير #اعتداء #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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وبدت هند التي تحظى بمتابعة لافتة في المملكة من مواطنيها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، غير مؤيدة لذلك المفهوم، إذ انتقدت بشدة إحدى متابعاتها التي قالت لها إنها ”هاربة من الوطن“، فردت القحطاني بالقول إن هذا اتهام كبير.

وأضافت القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الهاربة ”خائنة للوطن“، وأن وصف الخيانة لا ينطبق عليها، إذ إنها متمسكة بعلاقتها ببلدها ومؤيدة لسياسته وقادته.

وبعدما انتشر هاشتاج (#هند_القحطاني_اخرسي)، أثار هذا الموقف ردود فعل واسعة في موقع تويتر، حيث انقسم المغردون بين معجب بموقفها الذي لم يكن متوقعاً فيما يبدو، وبين من يعارض ذلك، وهو فريق ينظر للفتيات والنساء اللاتي غادرن المملكة دون موافقة ذويهن بأنهن غير مظلومات.

وانضمت بدور البراهيم، وهي نجمة مواقع تواصل اجتماعي أيضاً، لمنتقدي القحطاني بعد أن دار بين الاثنتين سجال في الأيام الماضية، وقالت البراهيم ”#هند_القحطاني_اخرسي. أجل وش عقوبة العنصري ويطعن بالجنسية والأصل وكلماتك الي اتهمت فيها مجتمعنا الذكوري والمتخلف أقول اخرسى“.

وألغت السعودية قبل أشهر قليلة، القيود على سفر النساء، وبات بإمكان من تبلغ الـ 18 عاماً استخراج جواز سفر ومغادرة المملكة دون اشتراط موافقة عائلتها التي كانت سارية لعقود في الماضي.

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الوسومات:
الحكومة السعودية
السعودية
بدور البراهيم
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