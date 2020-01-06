بينهم نتنياهو وريفلين.. زيادة رواتب مسؤولين بإسرائيل 2.8%

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، الاثنين، إنه تقرر زيادة رواتب كبار المسؤولين في إسرائيل، وبينهم الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) والقضاة بـ 2.8%، بالتوازي مع زيادة متوسط الأجور اعتبارا من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضحت أن أعضاء الكنيست الـ (120) سيحصلون على زيادة ثابتة في رواتبهم قدرها ألف و232 شيكلا (نحو 355 دولارا)، ليصل إجمالي الراتب إلى 45 ألفا و251 شيكلا (13051 دولارا)، مقابل 44 ألفا و19 شيكلا (حوالي 12700 دولار) عام 2019.

كذلك ستشهد رواتب الوزراء في إسرائيل زيادة قدرها ألف و378 شيكلا (نحو 400 دولار) لتصل إلى 50 ألفا و623 شيكلا (14601 دولار)، بدلا من 49 ألفا و245 شيكلا (14 ألفا و203 دولارات).

فيما سيرتفع راتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من 54 ألفا و762 شيكلا (15780 دولارا) شهريا إلى 56 ألفا و295 شيكلا (نحو 16ألفا و223 دولارا)، بزيادة قدرها ألف و533 شيكلا (نحو 440 دولارا)، بحسب المصدر ذاته.

وارتفع راتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من 62 ألفا و857 شيكلا (نحو 18 ألف دولار) إلى 64 ألفا و616 شيكلا (18 ألفا و637 دولارا)، بزيادة قدرها ألف و759 شيكلا (507 دولارات).

وقالت الصحيفة إن الزيادة ستنطبق على رواتب القضاة، بما في ذلك ”إستر حيوت“ رئيسة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل).

ورغم أن راتب ”حيوت“ سري وغير معروف للعامة في إسرائيل، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها تتقاضى ما يزيد عن 82 ألف شيكل شهريا (نحو 23 ألفا و600 دولار)، وفق المصدر ذاته.