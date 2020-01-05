فوز العتيبي تهاجم ”الازدواجية“ في التعامل بين هند القحطاني وميريام فارس (فيديو)

انتقدت الناشطة السعودية فوز العتيبي، ازدواجية الخليجيين في التعامل بين السعودية ”هند القحطاني“، واللبنانية ميريام فارس.

ونشرت العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، مقطع فيديو لوصلة رقص لميريام فارس خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن، وعلقت على المقطع: ”‏سبحان الله ليش إحنا الخليجيين نبغض بعض؟! على الرغم من أن هند القحطاني أصغر من ميريام فارس إلا أن ربعنا يهاجمونها ويحسسونها أنها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام“.

سبحان الله ليش حنا الخليجيين نبغض بعض ؟!

على الرغم من ان هند القحطاني اصغر من ميريام فارس الا ان ربعنا يهاجمونها ويحسسونها انها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام pic.twitter.com/TFhEjzg6dV — فوز العتيبي (@zooztox) January 4, 2020

حديث العتيبي جاء نتيجة تعرضها ومواطنتها هند القحطاني للنقد الشديد والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل في الخليج عقب نشرهما لأي مقاطع فيديو جريئة.