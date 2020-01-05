 فوز العتيبي تهاجم ”الازدواجية“ في التعامل بين هند القحطاني وميريام فارس (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فوز العتيبي تهاجم ”الازدواجية“ في التعامل بين هند القحطاني وميريام فارس (فيديو)

فوز العتيبي تهاجم ”الازدواجية“ في التعامل بين هند القحطاني وميريام فارس (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

انتقدت الناشطة السعودية فوز العتيبي، ازدواجية الخليجيين في التعامل بين السعودية ”هند القحطاني“، واللبنانية ميريام فارس.

ونشرت العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، مقطع فيديو لوصلة رقص لميريام فارس خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن، وعلقت  على المقطع: ”‏سبحان الله ليش إحنا الخليجيين نبغض بعض؟! على الرغم من أن هند القحطاني أصغر من ميريام فارس إلا أن ربعنا يهاجمونها ويحسسونها أنها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام“.

 

حديث العتيبي جاء نتيجة تعرضها ومواطنتها هند القحطاني للنقد الشديد والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل في الخليج عقب نشرهما لأي مقاطع فيديو جريئة.

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