عدوية: طرف ثالث وضعني فى مأزق

القاهرة ـ أحمد السماحي

أبدى المطرب محمد عدوية لـ "إرم" عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل مطرب "تتر" فى استفتاء "Middle East Music Awards MEMA" ، أوالميما ميوزيك أورد لعام ٢٠١٢،عن "تتر" مسلسل "طرف ثالث" الذى قدم فى شهر رمضان الماضي، خاصة أن هذه الجائزة ليست الأولى عن هذا العمل ولكنها الثانية، حيث حصل من قبل على جائزة مجلة "دير جيست"، وهذا النجاح الكبير الذى حققه هذا " التتر" وضعه فى مأزق حقيقي، مع الأعمال الدرامية المعروضة عليه هذه الأيام، حيث يتمنى تقديم " تتر" يفوق "طرف تالت" أو على الأقل فى نفس مستواه.

وأضاف لكن المشكلة أن كثير من صناع الأعمال الدرامية لا يفكرون فى "البداية والنهاية" لأي عمل درامي إلا فى اللحظات الأخيرة، وهذا يأتي على حساب العمل، بمعنى إنهم يأتون بالمطرب ويعرضون عليه كلام ولحن لديهم ويريدونه يغني المعروض عليه بغض النظر عن مدى ملائمة هذا لطبقة صوته وشخصيته الغنائية أم لا! ، وبالتالي لم تلمع أو تحقق شهرة "تترات" كثيرة قدمت فى السنوات الأخيرة، عكس التترات التى صاغها العمالقة الكبار "عمار الشريعي، عمر خيرت، ياسر عبدالرحمن، ميشيل المصري، ومحمد علي سليمان" وغيرهم، وتغنى بها الرائعون محمد الحلو، وعلي الحجار، ومدحت صالح.

وصرح المطرب الشاب أنه يعمل حاليا على أغنيات ألبومه الجديد الذى يتعاون فيه مع المنتج ياسر حسنين صاحب شركة "كلمة" الذي احتضنه منذ بدايته، وهو منتج متميز، يحب الموسيقى والاختلاف في صناعة الموسيقى، فضلا عن تعاونه كعادته مع مجموعة من الشباب الجدد سواء فى مجال الكلمة أو اللحن، من هؤلاء الشاعر "محمد عبدالجابر" الذى سبق وتعاون معه فى أكثر من أغنية ناجحة مثل " كام سؤال" و" حكاية روح"، وأيمن عز، وبالنسبة للتلحين الملحن الشاب شريف بدر،ويتولى مهمة التوزيع الموزع الشهير فهد، كما يوزع عدوية بعض الأغنيات.

وأشار عدوية إلى أنه انتهى مؤخرا من تصوير أغنية "صعبان عليا يا مصر"، التي سجلها خصيصا للتعبير عن رأيه في الفترة الحالية التي تمر بها البلد، والتى من المقرر عرضها كامله خلال هذا الاسبوع، الأغنية كلمات محمد عبد الجابر،وألحان المطرب، وتوزيع أحمد شعتوت،وإخراج فادي أمير، وتم التصويرفي شوارع مختلفة من مصر، و بعض المقاهي الشعبية، ويظهر فيها وجوه للمصريين متناقضة ما بين الحزن والفرح.