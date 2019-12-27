هكذا علق ترامب على حذف قناة كندية لمشهده من فيلم ”وحيدا في المنزل2“

لم يتأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعليق على حذف القناة الكندية ”سي بي سي“ لمشهده من فيلم ”وحيدا في المنزل 2″، حيث اتهم رئيس الوزراء الكندي ”جاستن ترودو“ بأسلوب ساخر.

ونشر ترامب مقالا من موقع ”فوكس“ حول الموضوع على حسابه في تويتر، وعلق عليه قائلا: ”أعتقد أن جاستن ترودو لم يعجبه أنني جعلته يدفع أكثر للناتو وللتجارة.. لن يكون الفيلم أبدا كما في السابق“.

وبعد الانتقادات التي انتشرت على مواقع التواصل بسبب حذف المشهد، خصوصا من أنصار الرئيس الأمريكي ، خرجت القناة التلفزيونية ببيان توضيحي على تويتر.

وقال الناطق الرسمي للقناة شوك تومبسون: ”كما هو الحال دائما بالنسبة للأفلام التي يتم توضيبها للعرض في التلفزيون، خضع فيلم (وحيدا في المنزل 2) لتغييرات قصد ربح الوقت.. يتم اقتطاع مشاهد دون التأثير على السياق العام للفيلم، لإضافة وصلات إعلانية“.

وأضاف بخصوص مشهد ترامب: ”هذه التغييرات أجريت منذ 2014، عندما اشترينا حقوق بث الفيلم وقبل أن يكون دونالد ترامب رئيسا“.

وسلطت الصحافة الدولية وخاصة الأمريكية الضوء على الواقعة، بسبب التوتر الذي تعرفه العلاقات الأمريكية الكندية في الفترة الأخيرة، خصوصا منذ قمة الناتو الأخير في بريطانيا، بعد نشر فيديو لجاستن ترودو وهو يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن ينتبه للكاميرا، مما دفع الأخير إلى مغادرة القمة غاضبا ووصف ترودو بـ“ذي الوجهين“.