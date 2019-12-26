لماذا امتنعت الملكة إليزابيث عن زيارة زوجها في المستشفى؟

أثارت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تكهنات بوجود خلافات داخل الأسرة الملكية بعدم قيامها بزيارة زوجها الأمير فيليب، الذي قضى أربعة أيام في المستشفى إثر وعكة صحية هذا الأسبوع.

ووفقا لخبيرة بالشؤون الملكية فإن سبب عدم قيام الملكة بالزيارة لا يعود لخلافات، إنما هو تقليد ملكي بريطاني بعدم زيارة المرضى من العائلة الملكية في المستشفى حفاظا على صحة المرضى الآخرين.

وقالت فكتوريا اربيتر لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية: ”عادة لا يقوم أعضاء الأسرة الملكية بزيارة بعضهم البعض في المستشفى، وهذا بالطبع لا يتعلق بأي خلاف أو غياب للذوق“.

وأضافت: ”ففي حال قامت الملكة بزيارة زوجها في المستشفى فإن الإجراءات الأمنية وحدها ستؤثر بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى الآخرين، وبما أن أعضاء العائلة المالكة يدركون معاناة المرضى الآخرين فإنهم لا يريدون أن يتسببوا بأي توتر لهم أو لعائلاتهم“.

وأشارت اربيتر إلى أن الأمير فيليب نفسه ”يكره أي نوع من الضجة غير الضرورية ويريد من الملكة أن تتابع حياتها العادية مع بقية أفراد العائلة“، مضيفة أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة زاروا أقرباءهم في المستشفى من قبل، لكن ”ذلك كان استثناء وليس قاعدة“، على حد تعبيرها.

ورأت أن على ”الناس ألا يتسرعوا بالحكم على أعضاء العائلة الملكية لأنهم ليسوا أناسا سيئين بل أسرة تتعرض كل تحركاتها للتحليل والنقد“.