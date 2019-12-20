نائب إيراني: موازنة 2020 ”غير قابلة للتنفيذ“

قال عضو البرلمان الإيراني علي بختيار اليوم الجمعة، إن مشروع الموازنة للعام المقبل التي قدمها الرئيس حسن روحاني للبرلمان، في الثامن من ديمسبر الجاري ”غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ“.

وأشار ”بختيار“، وهو عضو لجنة الطاقة في البرلمان بحديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ المحلية، إن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل ”غير واقعي“، وإن ”المسؤولين قرروا رفع أسعار البزنين في منتصف العام الجاري، لمعالجة عجز الميزانية.

وبينما شدد على أن الميزانية ”غير قابلة للتنفيذ“، فإنه رأى ذلك مرده إلى أن الخبراء والمختصين لم يدرسوا جوانبها بشكل دقيق.

وأكد البرلماني الإيراني أن اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف في نوفمبر/تشرين الماضي، جاء لتفادي مشاكل الإيرادات العامة.

ولم يستبعد أيضًا أن تواجه إيران في منتصف العام المقبل مشكلات اجتماعية وأمنية، بالنظر إلى عدم توقع الإيرادات للعام المقبل.

وواجه مشروع قانون الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني، انتقادات لا سيما أن مركز أبحاث المجلس قال إن كمية كبيرة من موارده ”غير واقعية“ وإنه يتعين على الحكومة تقديم ”مشروع إصلاح“.

وقال روحاني خلال تقديمه مشروع الموازنة التي بلغت 134 مليار دولار، إن ”موازنة العام المقبل (تبدأ في 21 مارس/ آذار 2020)، ستكون موازنة ”الصمود والتصدي للحظر المفروض على إيران“.

وزعم روحاني أن الولايات المتحدة وإسرائيل، فشلتا في مخطط تصعيد الحظر ضد الشعب الإيراني، مضيفًا: ”الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني شهد نموًا إيجابيًا“.

وأكد الرئيس الإيراني أن موازنة العام الجديدة لا تعتمد تقريبًا على إيرادات صادرات النفط، التي سيتم صرفها على المشاريع العمرانية فقط.