”الأونروا“ تتسلم 77 مليون دولار من جهات دولية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا”، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت 77 مليون دولار من أكثر من 70 دولة وشريكًا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل جهود دولية مكثفة منذ بداية الأزمة.

عجزها المالي تقلص إلى 90 مليون دولار من أصل 167 مليون دولار، بفضل جهود دولية مكثفة منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن هذا المبلغ يمكنها من استمرار تقديم خدماتها بالحد الأدنى.

وقال الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع، إن عجزها المالي تقلص إلى 90 مليون دولار من أصل 167 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يمكنها من استمرار تقديم خدماتها بالحد الأدنى.

وأوضح أن ”هذه المبالغ تشمل أموالًا تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي“، وفق الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الأونروا، أن عدة دول وعدت الأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.

وتمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأزمات مالية متلاحقة أثرت على خدماتها، بعد القرار الأمريكي بوقف دعمها وتوجيهه لمناطق أخرى، بزعم عدم التزامها بالأهداف التي أسست لها.