ما بين الجمعة السوداء والإثنين الإلكتروني.. البابا يندد ”بفيروس“ النزعة الاستهلاكية

حث البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الناس على مقاومة النزعة الاستهلاكية المفرطة في فترة ما قبل أعياد الميلاد ووصفها بالفيروس الذي يهاجم الإيمان ويسيء للمحتاجين.

وقال بابا الفاتيكان في عظته ”عندما تعيش من أجل الأشياء، لا تكون الأشياء كافية قط، ويتنامى الجشع، ويصبح الآخرون عقبات في هذا السباق“، منددًا بأنه في العديد من المناطق بالعالم ”تسود اليوم النزعة الاستهلاكية“.

وتحدث فرنسيس في الفترة ما بين أضخم يومين للتسوق في العام في الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وهما يوم الجمعة السوداء ويوم الإثنين الإلكتروني.

وبلغت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار يوم الجمعة بارتفاع نحو 20 بالمئة عن العام الماضي.

وقال البابا إنّ ”النزعة الاستهلاكية فيروس يقوض الإيمان“ لأنه يجعل الناس تنسى ”الأخ الذي يطرق بابك“.

وحث الناس على ”مقاومة أضواء النزعة الاستهلاكية التي تعمي الأبصار والتي ستسطع في كل مكان هذا الشهر“.