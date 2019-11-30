مصر.. براءة وفاء عامر ورانيا يوسف من تهمة سب خالد يوسف

قضت محكمة مصرية مساء السبت ببراءة الفنانتين، رانيا يوسف، ووفاء عامر، من تهمة بسب وقذف المخرج والبرلماني خالد يوسف.

جاء حكم محكمة جنح الدقي في القاهرة ببراءة الفنانتين بعد أن تقدم محامي المخرج بدعويين ضدهما واتهمهما بالسب والقذف.

ودافع فريق محاميَي الفنانتين بأن كل من ”رانيا ووفاء عبرتا عن رأيهما وحريتهما فى اختيار العمل وصناعة العمل الذي تشاركان فيه، ولم يكن هناك قصد جنائي بالإساءة“.

وكان خالد يوسف قد أقام الدعويين بعد ظورهما بإحدى البرامج التلفزيونية، وعبرا عن غضبهما منه، ورفضهما العمل معه في أي أعمال فنية مقبلة.

جاء ذلك بعد ما عرف إعلاميًا بـ“فضيحة الفيدوهات الجنسية“ التي تورط فيها خالد يوسف، وظهر فيها مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال في أوضاع مخلة.