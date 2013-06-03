دول الخليج تتهيأ لمعاقبة حزب الله

إرم – (خاص)

قال غانم البوعنين: أن مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول يعتبر تدخل حزب الله في سوريا "تدخلا طائفيا" لكنه لم يبحث إدراجه كمنظمة إرهابية، وهي خطوة اتخذتها البحرين الأسبوع الماضي.

وحثت جامعة الدول العربية والولايات المتحدة حزب الله على سحب مقاتليه من سوريا حيث قالت فرنسا الأسبوع الماضي:" إن ما يصل إلى أربعة آلاف مقاتل من حزب الله يقاتلون جنباً إلى جنب مع قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال البوعينين:" إن الدول الخليجية ترى تدخلاً إيرانياً واضحاً مع حزب الله اللبناني في الأزمة السورية بكافة الأسلحة مما أدى إلى تصاعد استخدام سوريا كساحة قتال يذهب ضحيتها الآلاف من السوريين.

وأضاف "نبعث برسالة واضحة إلى حزب الله انه إذا استمر مثل هذا التدخل وإذا استمر التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي فإن الدول الأعضاء ستبحث اتخاذ إجراء ضد حزب الله."

وكان البوعينين يتحدث بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والذي يضم إضافة إلى البحرين السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

ومنعت البحرين يوم الإثنين الماضي الجماعات السياسية بداخل البلاد من الإتصال بحزب الله.