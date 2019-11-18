اكتشاف طيور عاشت مع الديناصورات (صور)

ظل العلماء لسنوات طويلة، يعتقدون أن طائر ”الأركيوبتركس“ هو أول طائر يرفرف بجناحيه في العالم، لكنهم اليوم يكتشفون ما سيغير كتابة التاريخ ويطيح بالنظريات السابقة، ويعيد النظر في التطور البيولوجي لهذه الطيور.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تم اكتشاف الطيور الصغيرة التي تزامن وجودها مع عصر الديناصورات قبل 120 مليون عام، وهي في حجم الحمامة يجمع ريشها بين اللونين الرمادي والبني، ذيلها طويل وتطير كبقية الطيور.

يطلق على هذه الطيور اسم ـFukuipteryx prima، وتم العثور على عظامها بحالتها كما هي في صخر يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري المبكر، وهو الوقت الذي بدأت فيه الطيور الأولى بالظهور.

ويعتبر هذا الطائر هو أول طائر بدائي موجود خارج الصين، الأمر الذي سيجعل العلماء يعيدون التفكير في بعض التفاصيل في تطور تاريخ رحلة هذه الطيور. ويُعتقد أن الطائر عاش بجوار الأنهار والجداول، وربما كان فريسة للتيروصورات والديناصورات.

ودمجت فقرات الطائر في شريحة هيكلية موجودة في نهاية العمود الفقري لدعم ريش الذيل، وهذه سمة أساسية من سمات الطيور الحديثة، لكنها غير موجودة في الطيور الأحفورية في العصور الطباشيرية المبكرة الأخرى، مثل المتواجدة عند الأركيوبتركس، وهو الطائر المعروف بأول طائر في العالم.

ويقول كبير المؤلفين للاكتشاف تاكويا إيماي، بمعهد أبحاث الديناصورات في جامعة محافظة فوكوي باليابان، ”تعني هذه المعطيات الجديدة أن طائر الفوكوكتركس، وهو الطائر المكتشف حديثًا، قد هز ريشة الذيل، ما يعني أنه عاش في بيئة معتدلة المناخ تتمتع بالطقس الدافئ الرطب معظم الأوقات“.

وأضاف: ”ربما وقع الطير فريسة للديناصورات، فنحن لا نعرف شيئًا عن نظامه الغذائي، لأننا لا نمتلك محتويات القناة الهضمية، كما أننا نفتقر لوجود الفكين أيضًا“.

واكتشفت الطيور بعد عمليات الحفر شمال مدينة كاتسوياما بوسط اليابان، وهي معروفة بمقبرة الديناصورات، وسُيلقي هذا الاكتشاف الضوء على تطور الطيور من منظور جديد، ويعيد النظر في أحافير الطيور الطباشيرية والموجودة شمال شرق الصين.

وسيزيد من فهم العلماء لتطور الطيور في هذا الوقت المبكر من التاريخ، ويعيد النظر في التوزيع البيولوجي والجغرافي أيضًا، وكيف عاشت هذه الطيور في مناخ معتدل بالرغم من المعلومات المتوفرة بأن الطيور الأولى عاشت في بيئة باردة نسبيًا في المرتفعات، في أوائل العصر الطباشيري في شمال شرق الصين.