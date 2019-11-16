مصر تعتزم تخفيض بعض أسعار السلع التموينية

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم السبت، أنّ الحكومة ستخفض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال المصيلحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنّ ”سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) مقابل 9.5 جنيه، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو جرام بدلًا من تسعة جنيهات“.

وأضاف أنّه ”سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلًا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه“.

ولم يوضح وزير التموين سببًا لخفض تلك الأسعار.

وأعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في تشرين الأول/ أكتوبر، بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين في وقت سابق هذا العام، بعدما بدأت مراجعة منظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.

وجاءت إعادتهم للبطاقات التموينية بعد احتجاجات صغيرة، لكنها نادرة شهدتها القاهرة وعدة مدن في البلاد في 20 أيلول/ سبتمبر.