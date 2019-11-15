”شل“ تختار بنك الاستثمار سيتي لبيع أصول مصرية بمليار دولار‎

اختارت ”رويال داتش شل“، بنك الاستثمار سيتي، لإدارة بيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، والتي قد تدر نحو مليار دولار، حسبما ذكرته مصادر قريبة من سير العملية، فيما توقعت مصادر إطلاق عملية البيع رسميًا، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني .

وكانت ”شل“ قالت، الشهر الماضي، إنها تعتزم بيع أصولها البرية في قطاع المنبع بالصحراء الغربية؛ للتركيز على توسعة أعمالها في مجال التنقيب البحري عن الغاز.

وتضم محفظة الصحراء الغربية حصصًا في 19 امتيازًا للنفط والغاز، بلغ نصيب شل من إنتاجها حوالي 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، العام الماضي، حسبما أوضح أحد المصادر، في حين امتنعت شل عن التعليق. ولم يرد سيتي على طلب للتعليق.

ويشهد قطاع النفط والغاز المصري نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة؛ بعد اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة من الغاز، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات عالمية، مثل ”إيني“ و“بي.بي“.

في غضون ذلك، تنتقل ملكية أصول مصر المتقادمة من النفط والغاز. فقد باعت ”بي.بي“ في وقت سابق من العام الحالي حصتها التي ظلت تمتلكها لعقود في شركة بترول خليج السويس (جابكو) إلى دراجون أويل التي مقرها دبي.