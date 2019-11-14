منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

أعلن السفير المصري بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات بدأت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم.

وتهدف هذه الشراكة لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

وقال السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون إستراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.