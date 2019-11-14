بعد إعادة تصميمه.. ”أبل“ تطلق أقوى جهاز ”ماك بوك“ في العالم (فيديو وصور)

أطلقت شركة أبل، بعد انتظار دام سنوات، لابتوب ”ماك بوك برو“ MacBook Pro الجديد المزودة بشاشة 16 بوصة.

يتميز الجهاز بشاشة ”ريتينا“ مقاس 16 بوصة ومعالج متطور ثماني النواة، و64 غيغابايت رام، وتصميم حراري جديد متطور، ما يجعله أقوى جهاز ماك بوك برو على الإطلاق.

وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يأتي اللابتوب الجديد بسعر مماثل لسلفه، ولكن مع تصميم جديد، ويتميز بلوحة مفاتيح جديدة تمامًا وشاشة عرض أعلى دقة وزر Touch ID منفصل.

وظهرت التسريبات عن الجهاز الجديد لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في فبراير/شباط، ولكن شركة أبل لم تصدر طرازًا جديدًا منذ عام 2016.

ويبدأ سعر الجهاز من 2399 دولارًا، وهو سعر مماثل لـ“ماك بوك 15″، الذي تم استبداله بالجهاز الجديد.

وقال توم بوجر، كبير مديري منتجات ماك وآيباد في ”أبل“: ”أخبرنا عملاؤنا أنهم يريدون (ماك بوك برو) بشاشة أكبر وأداء فائق السرعة، وأكبر بطارية ممكنة، وأفضل لوحة مفاتيح على الإطلاق، ومكبرات صوت رائعة ومساحة تخزين هائلة. وجهاز ماك بوك برو 16 بوصة يوفر كل ذلك وأكثر“.

ووفقًا للشركة، يتميز الجهاز بشاشة ريتينا مقاس 16 بوصة، ومعالج ثماني النواة، وشريحة غرافيك متطورة، ولوحة مفاتيح ”ماجيك“ جديدة، و8 مكبرات صوت، وبطارية 100 وات، وسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت و64 غيغابايت رام، ما يجعله أفضل جهاز في نوتبوك في العالم.

ويتميز التصميم الجديد بأنه لا يزال رقيقًا، ولكنه يحافظ على صلابته، على عكس التصميم السابق الذي كان عرضة للكسر، كما يضمن التصميم الحراري المتطور عمل الجهاز بقدرة أعلى لفترة أطول من الوقت.