مجلة أمريكية تمنح جون ليجند لقب أكثر الرجال جاذبية في 2019 (صور)

توجت مجلة ”بيبول“ الشهيرة، النجم الأمريكي جون ليجند، بلقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2019، حيث أعلن المغني وحامل اللقب في 2017 بليك شيلتون (43 عامًا)، تتويج ليجند البالغ من العمر 40 عامًا باللقب، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقدم ليجند الشكر لمجلة ”بيبول“ على منحه اللقب، قائلًا: ”لا أعرف ماذا أقول، أود أن أشكر مجلة بيبول بالطبع، لكن أريد -أيضًا- أن أشكر بليك شيلتون، لأنني جلست بجانبه طوال الأشهر القليلة الماضية، وتعلمت طرقه المثيرة“، وأضاف مازحًا ”لقد لاحظت كل خطوة قام بها وكل كلامه“.

وسأل المذيع كارسون دالي، ليجند عن رأي زوجته كريسي تيجن في لقبه الجديد المثير، فأجاب ”إنها فخورة بي، أنت تعرف أنها تسخر مني طوال الوقت تقريبًا، لكنها لم تسخر حيال ذلك، لقد أثرت أخيرًا زوجتي“.

وهنأت تيجن زوجها على ”تويتر”، وشاركت صورة الغلاف الخاصة بمجلة ”بيبول“ للعدد الذي سيصدر في الـ 25 من نوفمبر/تشرين المقبل، وكتبت: ”لقد حققت حلمي المتمثل في كونه الرجل الأكثر جاذبية الرجل على قيد الحياة، إنه لشرف“.

وكان الممثل الإنجليزي إدريس إلبا، الفائز بجائزة غرامي 10 مرات، حصل على لقب الأكثر جاذبية لمجلة ”بيبول“ لعام 2018.، فيما منحت مجلة بيبول اللقب للمرة الأولى للممثل ميل جيبسون في عام 1985 عندما كان عمره 29 عامًا، ومن بين الفائزين الآخرين مارك هارمون، توم كروز، كينيو ريفز، براد بيت، جورج كلوني، هاريسون فورد، بين أفليك ، جوني ديب، ريان رينولدز، برادلي كوبر، تشانينج تاتوم، كريس هيمسورث، ديفيد بيكهام ودوين جونسون.

يُذكر أن النجم جون ليجيند متزوج منذ عام 2013 من عارضة الأزياء كريسي تيجن ولديهما ابنة تُدعى لونا تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وابن يدعى مايلز يبلغ من العمر عامًا واحدًا.