زوجة أخطر رجل في العالم تنضم لبرنامج تلفزيون الواقع الأمريكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن زوجة ”إمبراطور المخدرات“ المكسيكي إل تشابو، ستنضم إلى برنامج تليفزيون الواقع ”كارتل كرو“.

ويعتبر البرنامج من المسلسلات التلفزيونية الأمريكية الواقعية التي عرضت للمرة الأولى على VH1 في 2019، ويسرد الحياة اليومية للأشخاص الذين لديهم صلات سابقة بالكارتلات في فلوريدا أثناء محاولتهم التنقل عبر الحياة والتعامل مع الآثار التي خلفتها المنظمة.

وأكد المديرون التنفيذيون لشركة VH1 أن إيما كورونيل أيسبورو، زوجة إل تشابو، ستنضم إلى الموسم الثاني للعرض.

وجاء التأكيد بعد أسبوع من ظهور صور لأيسبورو وعضو فريق التمثيل مايكل بلانكو، الابن الأصغر لجيسيلدا بلانكو، ملكة الكوكايين الكولومبية، يجتمعان على متن يخت في ميامي.

ومن المقرر أن يتم عرض الاجتماع في عرض ترويجي حصري في الحلقة الأولى للعرض، التي سيتم بثها في 18 نوفمبر الجاري. ويصور ”كارتل كرو“ حياة 8 من نجوم الواقع الذين تربطهم صلات عائلية قوية بعالم المخدرات أثناء عملهم على صنع اسم لأنفسهم خارج نطاق الجريمة.

وانضمت أيسبورو للبرنامج باعتبارها زوجة ملك المخدرات المكسيكي السيئ السمعة خواكين إل تشابو غوزمان منذ عام 2007.

وتتطلع أيسبورو البالغة من العمر 30 عامًا إلى تحسين صورتها على الشاشة الصغيرة، حيث يقضي زوجها ووالد توأميها البالغين من العمر 7 سنوات، 30 عامًا في سجن مشدد الحراسة في كولورادو يُعرف باسم ”الكاتراز“.

وقالت شركة VH1 إن ”أيسبورو ستظهر عدة مرات في كارتل كرو، وتستعد للحياة الجديدة بعد إل تشابو وأعمالها المقبلة“.

وقام بلانكو بدور البطولة في الموسم الأول من العرض، الذي تم عرضه لأول مرة في يناير، وفقد بلانكو والدته غريسيلدا في 2012 بعد اغتيالها في ميدلين، كولومبيا.

وتبلغ قيمة ثروة غريسيلدا ملياري دولار عندما قُتلت، وكانت تعرف باسم ”لا مادرينا“، و“الأرملة السوداء“، و“عرابة الكوكايين“، و“ملكة تجارة المخدرات“.

وكانت قد تسببت غريسيلدا في زيادة تجارة الكوكايين التي تتخذ من ميامي مقرًا لها في الثمانينيات، ما مهد الطريق لأمثال إل تشابو في الظهور.