أردوغان يزور غزة قريباً

إرم - (خاص)

في رسالة دبلوماسية وجهتها وزارة الخارجية بالحكومة المقالة في غزة إلى نظيرتها التركية أعربت من خلالها عن تضامن الشعب الفلسطيني بالكامل وحكومته مع أهالي الشهداء الاتراك، وتمنت في برقيتها أن يتقبل الله الشهداء ويتغمدهم في واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته .

كما تقدمت الحكومة المقالة في غزة بجزيل الشكر والإمتنان إلى الجمهورية التركية وشعبها وحومته على دعمهم ومساندتهم المتواصلة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

هذا و أعربت الوزارة عن ترحيبها الكبير في رغبة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان القيام بزيارةٍ تاريخيةٍ إلى غـــزة قريباً .