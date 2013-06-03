أردوغان يزور غزة قريباً

أردوغان يزور غزة قريباً

أردوغان يزور غزة قريباً

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته بزيارة غزة واعتبر أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز المصالحة الفلسطينية وتدعم نضال الشعب الفلسطيني الشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إرم - (خاص)

 

في رسالة دبلوماسية وجهتها وزارة الخارجية بالحكومة المقالة في غزة إلى نظيرتها التركية أعربت من خلالها عن تضامن الشعب الفلسطيني بالكامل وحكومته مع أهالي الشهداء الاتراك،  وتمنت في برقيتها أن يتقبل الله الشهداء ويتغمدهم في واسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته  .

 

كما تقدمت الحكومة المقالة في غزة بجزيل الشكر والإمتنان إلى الجمهورية التركية وشعبها وحومته على دعمهم ومساندتهم المتواصلة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

هذا و أعربت الوزارة عن ترحيبها الكبير في رغبة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان القيام بزيارةٍ تاريخيةٍ إلى غـــزة قريباً . 

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