فنانة يمنية تعرض معاناة بلادها على جدران المتحف السنغافوري(صور)

تشارك الفنانة التشكيلية اليمنية، هيفاء سبيع، برسم جداريات عن اليمن داخل المتحف الوطني السنغافوري، لأول مرة في تاريخ المتحف.

وقال نبيل سبيع، شقيق الفنانة، إنّها ”المرة الأولى التي يمنح فيها المتحف الوطني السنغافوري، فنانًا غرافيتيًا مساحةً للرسم على جدرانه“.

وأضاف في منشور له على ”فيسبوك“، أنّ“المتحف خصص 22 مترًا سترسم عليها 9 جداريات عن اليمن“، مشيرًا إلى أنّها ”ستفتح فيها 9 نوافذ كبيرة على اليمن“.

وبين أنّ“هيفاء ظلت هي وزميلاتها وزملاؤها، من الفنانين الغرافيتيين في اليمن، يرسمون جداريات على جدران بيوت ومباني اليمن المهدمة والمنخولة بالرصاص منذ 2012، وظلوا يرسمون عليها من الخارج، وكانوا يتعرضون لمضايقات الميليشيات التي كانت تسمح لهم بالرسم تارة وتمنعهم من ذلك تارات أخرى“.

وتعرضت جدران صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، لتشويه متعمد منذ انقلابها على السلطة في العام 2014، في مساعٍ حوثية إلى طمس الهوية اليمنية واستبدالها بشعارات طائفية وصلت إلى تشويه متعمد لمبانٍ تاريخية وأثرية.