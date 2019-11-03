بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تتراقص بـ ”الهوت شورت“ (فيديو)‎

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، العائدة من الاعتزال، بعد سنوات من ارتداء الحجاب، مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة، إذ ارتدت ”هوت شورت“ وكانت تتراقص على أنغام معزوفة هادئة.

وعلقت حلا شيحة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“ بالقول إن ”الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى“.

وأضاف: ”متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلاً، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا“.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير ما بين مؤيد لفكرة الانطلاق والحرية مبدين إعجابهم الشديد برشاقتها، ورفض البعض للتحول غير المنطقي لها مستنكرين الجرأة الشديدة.

وأثارت حلا الجدل -أيضًا- بتصريحاتها الأخيرة حول سبب ارتدائها الحجاب ومن بعده النقاب، فكشفت أنّها فضلت ارتداء الحجاب رغبة منها في ”الابتعاد عن الشهرة الكبيرة التي كانت تلاحقها في ذلك الوقت بعد نجاح أفلامها خاصة (السلم والثعبان) و(تايه في أمريكا) وغيرهما“؛ ما دفعها لتفضيل العزلة.

وتحدثت الفنانة التي عادت أخيرًا للشاشة الصغيرة، عن المراحل الأولى لارتداء الحجاب والتي كانت تشعر خلالها بالطمأنينة، وتحقق لها ”راحة نفسية“، خاصة عندما تؤدي الصلاة، وهو ما شجّعها على ارتداء الحجاب، رغم صدمة أهلها.

وعن النقاب، قالت إن ”السبب المباشر لارتداء النقاب كان قراءتها لسير أمهات المؤمنين، وكيف كن يغطين أنفسهن، فحاولت التشبه بهن، بغض النظر عن فرضية الحجاب من عدمه“.

وآخر أعمال الفنانة حلا شيحة، هو مسلسل ”زلزال“، مع الفنان محمد رمضان، وماجد المصري، وأحمد صيام، وهنادي مهني، والذي خاضت به السباق الرمضاني الأخير، وهو أول ظهور لها على الشاشة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وكذلك يعد أول ظهور بعد خلع النقاب.

وتستعد حلا حاليًّا لتصوير فيلم ”هيبتا“ الجزء الثاني، إذ كان حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات عام 2017، واستقر على أبطال الفيلم الثاني منهم الفنان آسر ياسين، فضلًا عن بطل الجزء الأول الفنان ماجد الكدواني.