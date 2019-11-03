تطوير برنامج يتحكم بالطائرات في حالات الطوارئ

طوّرت شركة ”غارمن“ الأمريكية لأنظمة الملاحة، برنامجًا جديدًا يمكنه التحكم بالطائرات الصغيرة والسيطرة عليها في حالات الطوارئ، وتوجيهها للهبوط الآمن إلى الأرض، لمنع وقوع الكوارث.

ويرصد البرنامج، الذي أطلقت عليه الشركة الأمريكية اسم Autolan، نشاط الرحلة الجوية كاملةً، ويبدأ بإرسال إشارات للمطارات القريبة في حال عدم وجود استجابة بين الطائرة ونظام الملاحة، وتحديد المطار الأكثر أمانًا لهبوط اضطراري للطائرة.

وبمجرد تحديد موقع الهبوط، يعمل نظام الملاحة على توجيه الطائرة تلقائيًا للنزول في المطار.

ويتيح البرنامج لركاب الطائرة، استخدامه بكبسة زر، عبر شاشات لمس ستخصص لذلك في المقصورة الرئيسية للطائرة.

وتُسجل بين الفينة والأخرى حوادث تحطم للطائرات الصغيرة والخفيفة، حول العالم، والتي تكون ناجمة عن الاضطرابات الجوية أو خلل وقع داخل الطائرة، حيث غالباً ما تُسفر عن وُقوع كوراث تتفاوت من بين خسائر بشرية أو وقوع إصابات أو أضرار مادية.