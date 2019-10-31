يوسف الخال في مرمى النقد بسبب تغريدة عن تظاهرات لبنان

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنان اللبناني يوسف الخال زوج النجمة نيكول سابا؛ عقب انتقاده للمظاهرات السلمية، ومطالبته ”رد الكف بكفين للنظام“، وسط اتهامات له بالتحريض على العنف والحرب.

وغرد ”الخال“ عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلًا: ”أنا ضد إنو الثورة تكون سلمية، أنا ضد إذا أكلت كف ما تردّو بكفّين، أنا ضد احترام الآليات الدستورية العتيقة، أنا ضدّ المنظومة المُنَظَّمة بهيك نظام، أنا ضد بدعة الديمقراطية التوافقية، أنا ضد أي ثورة ما بتخلق نظام سياسي بديل بفكر جديد علمي وعلمني“.

ورفض أحد متابعيه كلامه ليعلق قائلًا: ”‏‎هلق بيطلع عم يغرد من شي جاكوزي بإيطاليا، ما بدو ياها تكون سلمية، أي تفضل ع الطريق،، فيما أضاف آخر: ”إ‎ذا صار قتل وتقطيع وتنكيل.. أحسن خذو العبر..من سوريا.. العراق.. ليبيا“، وبين آخر: ”هيدا بيان حرب أستاذ يوسف لوين رح يوصلنا؟“.

وقالت ناشطة ليبية: ”‏‎لا تندفعوا أمام الغضب شوفوا إحنا ثورتنا ما كانت سلمية، أكلت كل البلد ولنا 8 سنوات ونحن نعاني ريتنا ظلينا بالفقر ولا صار اللي صار.. عن ليبيا أتحدث“، فيما سخر آخر يقول: ”‏‎شو هالثقافة والفكر الواعي ما شاء الله إذا أنت هيك عم تحكي شو خليت للناس الجهلة“.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الخال مسلسل ”مقامات العشق“، وهو من بطولته إلى جانب مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم نسرين طافش ومصطفى الخاني وقمر خلف ولجين إسماعيل، والثاني بعنوان ”هوا أصفر“، الذي يتقاسم بطولته مع سلاف فواخرجي ووائل شرف وفادي إبراهيم، والذي عرض في رمضان الماضي.