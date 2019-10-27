محمد رمضان يطلق كليب ”السلطان“ (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة ”السلطان“ الذي قام بتصويره بمدينة مراكش في المغرب والذي أنتجته شركة ”روتانا“.

وظهر رمضان في الكليب شبه عار وسط أجواء أسطورية إذ جسّد دور ”سلطان“ يرتدي تاجًا على رأسه الذي يفتخر بنفسه والجميع يهابه، وأن اسمه ينشغل به الجميع إلا أن حب الناس نعمة، موضحًا أنه يتمنى أن يكون له منافس.

وجاء في كلمات الأغنية أنه استطاع أن يحتل ساحات المنافسة ولم يترك مترًا واحدًا لأحد ينافس فيه، وأصبح ”ماركة“ في النجاح، ونوًه إلى لقبه ”نمبر وان“ الذي اشتهر به فقال، ”نمبر وان هيفضل دايمًا اسمي في البطاقة“.

كليب ”السلطان“ من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، ومن توزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، وشهد الكليب ظهور الفنانة العراقية نور نعيم، الشهيرة بـ“نور ستارز“ التي جسدت شخصية ”السلطانة“.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان ”كليب“ بعنوان ”هم عاوزينها فوضى“ الذي طرحه قبل نحو 3 أسابيع بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد النظام في مصر والمطالبة بإسقاطه.