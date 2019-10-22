روسيا تستخدم قواعد القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

بدأت القوات الجوية الروسية باستخدام المطارات التي أخلتها القوات الأمريكية في الشريط الحدودي مع تركيا.

نقلت ذلك شبكة ”سبوتنك“ الروسية وهي تنشر خبر هبوط طائرات هيليكوبتر عسكرية روسية في مطار الطبقة، في محافظة الرقة بشمال سوريا، وهو الذي كان قاعدة عسكرية أمريكية.

وقالت الشبكة، إن هذا المطار أصبح بعد الانسحاب الأمريكي تحت حماية قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه.

ونقلت عن أحد الضباط السوريين في وحدة حماية مطار الطبقة، أنه كان خضع عام 2014 لقوات داعش الإرهابية، ثم تحول عام 2017 إلى حماية العناصر الكردية المنضوية في قوات سوريا الديمقراطية، و التي بدورها أوكلته للقوات الأمريكية التي عملت منه قاعدة عسكرية، قبل أن تنسحب منه، في وقت سابق من الشهر الحالي.