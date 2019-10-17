4 دبلوماسيين أمريكيين يفتحون حسابات مصرفية في السودان للمرة الأولى منذ عقود‎

المصدر: ا ف ب

فتح أربعة دبلوماسيين أمريكيين حسابات في مصرف بالسودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.

وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها ضمن الدول المتهمة بدعم الإرهاب من ما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.

وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018، وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير عن الحكم في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في الخرطوم: ”رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجددًا هنا“.

وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.

وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرًا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في أيلول/سبتمبر و“للتغييرات التي قامت بها“.