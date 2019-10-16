هل انفصلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن زوجها؟

أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس الجدل بشأن حقيقة انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال تغريدة غامضة.

ونشرت ”رئيس“ عبر حسابها الشخصي بموقع ”تويتر“ منشورًا غامضًا، قالت فيه: ”في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اثنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي“.

جمهور الفنانة الشابة تفاعل معها، وأخذ من كلمة ”الانفصال“ دليلًا على وقوع مشكلة بينها وبين زوجها، خاصة أنه عند الرجوع إلى حسابه بموقع التواصل ”إنستغرام“ جرى اكتشاف حذف الزوج بعض الصور التي جمعت بينه وبين زوجته في مهرجان الجونة.

وكان الباجوري نشر عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ صورة له برفقة زوجته من ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث ظهر الباجوري ببدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، فيما ارتدت رئيس فستانًا طويلًا مكشوف الظهر ذهبي اللون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس السينمائية فيلم ”لص بغداد“، بطولة محمد إمام ومن إخراج أحمد خالد موسى، فيما يعد آخر أعمال المخرج هادي الباجوري كليب ”وبقابل ناس“ للمطرب رامي صبري.