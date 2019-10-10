على غرار أحمد عز.. محمد إمام في فيلم عن الجيش المصري

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم ”الممر“ للنجم أحمد عز، أعلن الفنان محمد إمام تحضيره لتجسيد شخصية أسطورية من أبطال القوات المسلحة المصرية من حرب النكسة وحتى حرب أكتوبر، وهو العميد إبراهيم الرفاعي، الذي احتفت إسرائيل باستشهاده؛ لما نجح فيه الشهيد من تحقيق ضربات قوية للعدو.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، صورة له أرفقها بتعليق قائلًا: ”مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة .. انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي“.

ولُقب الرفاعي بـ“أمير الشهداء“، عقب استشهاده بمدينة الإسماعيلية، في 19 أكتوبر 1973، بعدما ألحق العديد من الخسائر بالعدو، ومن أبرز بطولاته الدفاع عن مدينة بورسعيد 1956، وعمليات الصاعقة في حرب اليمن.

واستطاع الرفاعي نسف قطار حربي للجنود والضباط الإسرائيليين في الشيخ زويد، بجانب نسف مخازن الذخيرة في الشيخ زويد 1968، والحصول على أحد صواريخ أرض – أرض الإسرائيلية الحديثة 1968، وقام بأسر الملازم داني شمعون بطل الجيش الإسرائيلي في المصارعة وإحضاره إلى قلب القاهرة دون خدش.

ونجح الرفاعي في تنفيذ عملية احتلال موقع المعدية رقم 6 في مارس 1968، الذي أطلقت منه القذائف التي كانت سببًا في استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، وتم إبادة كل من كان في الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 44 إسرائيليًا، وتم رفع العلم المصري على حطام المعدية 6 وظل يرفرف قرابة الثلاثة أشهر.