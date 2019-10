على غرار أحمد عز.. محمد إمام في فيلم عن الجيش المصري

View this post on Instagram

مشروع ظهر فجأة .. عن بطل مفاجأة انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري #إبراهيم_الرفاعي ???????????????? #توكلنا_على_الله #اللي_جاي_ماجاش_زيه ????????