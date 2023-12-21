وقف استخدام القش والأكياس والبلاستيك في مطاعم كندا

توقّفت المطاعم والمقاهي في كندا عن استخدام القش أو الأكياس أو أدوات المائدة البلاستيكية اعتبارًا من الأربعاء، مع العلم أنّ معركة الحكومة لوقف استعمال هذه المواد ذات الاستخدام الواحد، لم تنجح بعد.

واعتُمد الحظر التدريجي على استيراد المواد البلاستيكية وتصنيعها وبيعها خلال العام الماضي، في إطار قرار اتخذته أوتاوا بالوصول إلى صفر نفايات بلاستيكية بحلول عام 2030.

لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، ألغت محكمة كندية قانونًا يصنّف بعض المنتجات البلاستيكية على أنها سامة بعد دعوى رفعها منتجو البلاستيك الكنديون.

وقد استأنفت الحكومة هذا القرار الذي قد تكون له عواقب مباشرة على حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ودخل القانون حيز التنفيذ مجددًا الأربعاء، في انتظار البتّ بالموضوع.

من ناحية أخرى، يعتبر بعض التجار وأصحاب المطاعم على غرار إميل دوسيه، أنّ "إيجاد بدائل ليس بالأمر السهل".

وكان وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو قال في تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "المعطيات العلمية واضحة: التلوث البلاستيكي منتشر في كل مكان، ويسبب أضرارًا للحياة البرية والبيئة".

وتشير سلطات أوتاوا إلى أنّ الكنديين يرمون سنويًا نحو ثلاثة ملايين طن من النفايات البلاستيكية، يُعاد تدوير 9% فقط من هذه النفايات، ما يعني أن الكمية الأكبر منها تُرمى في المكبات وحوالي 29 ألف طنّ من المواد البلاستيكية تلوّث الطبيعة.