الأكثر غزارة منذ 150 عامًا.. إعصار "فانيا" يغطي موسكو بالثلوج

تسبب إعصار "فانيا" الذي ضرب العاصمة الروسية موسكو ومدنًا أخرى في روسيا، بتساقط كميات غزيرة من الثلج، اليوم الجمعة، وصلت الى ما يقرب من 49 سم، في بعض مناطق المدينة.

وأفاد مركز "فوبوس" الروسي المعني بالأحوال الجوية، بأن ارتفاع سماكة الثلوج في موسكو، وصل إلى الحد الأقصى منذ ما يقرب من 150 عامًا، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 49 سم، فيما كانت تسجل عادة 15 سم، في هذه الأوقات من كل عام.

ويشير المركز إلى أنّ 33% من معدل التساقط الثلجي الشهري سقط، اليوم الجمعة، في موسكو، موضحًا أن الإعصار سيستمر حتى نهاية اليوم، ومن المتوقع أن يضعف تساقط الثلوج تدريجيًا.

ووصلت درجات الحرارة ليلاً إلى 11 درجة تحت الصفر، في المقابل وصلت سرعة الرياح إلى 9 أمتار في الثانية مع ارتفاع للضغط الجوي إلى 746 ملم زئبقي.

وعلى الرغم من العاصفة الثلجية غير المسبوقة، أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مطارات العاصمة الأربعة الرئيسة تعمل بشكل طبيعي رغم الظروف الجوية الصعبة، ولا يوجد تأخير أو إلغاء للرحلات.