وفاة الشاعرة الأميركية الحائزة نوبل للآداب لويز غلوك

توفيت الشاعرة الأميركية لويز غلوك، الحائزة جائزة نوبل للآداب، عن 80 عاما، يوم الجمعة.

ونالت غلوك المتحدرة من نيويورك، والتي تُعد من أبرز الشعراء الأميركيين، نوبل للآداب عام 2020 عن "صوتها الشعري المميّز"، لتصبح بذلك المرأة السادسة عشر التي تفوز بهذه الجائزة الأدبية.

وقال رئيس دار "فارار، ستروس أند جيرو" جوناثن غالاسي: "إنّ شعر لويز غلوك يعطي صوتاً لتعطشنا الذي لا يرتوي للمعرفة والعلاقات في عالم غير جدير كثيراً بالثقة".

ونالت غلوك جوائز عدة في الولايات المتحدة بفضل مسيرتها الكتابية، التي بدأت في أواخر ستينات القرن الفائت، وأعمالها الشهيرة بأسلوبها المرن وتجسيدها جمال الطبيعة البسيط.

وحازت بفضل كتابها "ذي وايلد أيرس"، الذي صدر عام 1992، جائزة بوليتزر، إحدى المكافآت العريقة في العالم.

ونشرت الكاتبة على مدى أكثر من 50 عاماً نحو عشرة كتب شعرية ومقالات، ورواية تحمل عنوان "ماريغولد أند روز: ايه فيكشن"، صدرت عام 2022، وتتناول حياة توائم مختلفين جداً.