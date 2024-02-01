دراسة تبحث تأثير البيئة والثقافة على طبيعة الأحلام

تثير الأحلام في المنام اهتمام البشرية منذ قرون، خاصة تلك المثقلة عاطفيًّا بالقلق أو الخوف، التي عادةً ما ترتبط بمحتوى، مثل: فقدان الصوت أو سقوط الأسنان أو المطاردة من كائنات مهددة، وفق ما أفاد موقع "psypost".

وبدافع الفضول حول عالمية بعض تجارب الأحلام بالرغم من اختلاف الثقافات، قام فريق من الباحثين بالتعمق في الخصائص المميزة لها وتأثيرها المحتمل على التطور البشري، وركز البحث على المجتمعات الصغيرة التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار.

وقد تم اختيار هذه المجتمعات، التي تمثلها قبيلة باياكا في جمهورية الكونغو وجماعة الهادزا في تنزانيا، لأسلوب حياتهم المتميز، الذي يؤكد المساواة والتعاون والاعتماد على العلاقات المباشرة من أجل البقاء.

ويدعم البحث فكرة أن الأحلام ليست مجرد نشاط عشوائي للدماغ أثناء النوم، لكنها قد تؤدي دورًا وظيفيًّا في الرفاهية العاطفية والإدراك الاجتماعي. فالأحلام، تعكس تحديات وقيم حياة اليقظة، وتقدم رؤى حول كيفية تعامل الأفراد مع العواطف والتهديدات.

ويهدف البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Scientific Reports، إلى استكشاف كيفية تأثير العوامل الثقافية والبيئية على المحتوى والوظيفة العاطفية للأحلام. وقد تم جمع مذكرات الأحلام وحسابات الأحلام التفصيلية من المجتمعات الغربية، بما في ذلك سويسرا وبلجيكا وكندا، إلى جانب الأحلام المسجلة من مجتمعات باياكا وهادزا في أفريقيا.