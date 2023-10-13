جفاف العين.. الأعراض والعلاج

تواجه أعيننا الإرهاق والإجهاد تمامًا مثل جسدنا، خاصة مع انتشار الشاشات المختلفة وارتفاع معدلات التلوث.

لكن كيف نعرف، ما إذا كانت أعيننا بالفعل متعبة أم لا؟

بحسب صحيفة "ديلي ميل"، هناك أعراض معينة قد تشير إلى "جفاف العين"، وهي مشكلة شائعة جدًا في عصرنا الحالي، لكنها يمكن أن تسبب أضرارًا حقيقية إذا تركت دون علاج.

إذا شعرت بالحكة والألم قليلًا في عينيك، أو عانتا من احمرار في بعض الأحيان، أو وجدت صعوبة في القراءة، ربما كان ذلك من أعراض "جفاف العين".

يقول طبيب العيون مارك هولواي: "يمكن أن تنتج العيون الجافة والمتعبة عن أشياء كثيرة، بدءًا من التلوث وتكييف الهواء إلى ارتداء العدسات اللاصقة أو تناول أدوية معينة".

ويوضح أن "جفاف العين" يحدث عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع.

ويضيف الطبيب هولواي: "تشمل الأعراض الألم والحكة والإحساس بالحصى، بالإضافة إلى الحساسية للضوء وعدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان".

يحذر الطبيب من أن تجاهل جفاف العين قد يترك القرنية عرضة للتلف، إضافة إلى احتمالية ضعف البصر التدريجي.

لكن، وفق الطبيب، هناك حلول بسيطة لهذه المشكلة، ويمكن للمرء أن يعالج نفسه بنفسه من إجهاد العين، عن طريق وضع قطرات العين المرطبة باستمرار، لتعويض الرطوبة المفقود. ويمكن أن تتوفر مثل هذه القطرات في الصيدليات، وبعضها لا يحتاج إلى وصفة طبية.