دراسة: الحاجة للفوضى تغذي الهوس بنظريات المؤامرة

توسعًا في الأبحاث السابقة، قامت عالمة السياسة بجامعة كارلتون "كريستينا فارهارت" وزملاؤها باستطلاع آراء 3336 شخصًا في الولايات المتحدة، مقسَّمين بالتساوي على كل جانب من جوانب الطيف السياسي، وطرحوا أسئلة لمعرفة ما إذا كان المشاركون أكثر عرضة لمشاركة نظريات المؤامرة لأنهم صدقوها، أو لدق ناقوس الخطر، أو بسبب الحاجة إلى الفوضى.

وكما هي الحال في الأبحاث السابقة، وجدت فرهارت وفريقها أن الإيمان بالمؤامرة هو العامل الأقوى الذي يحدد ما إذا كان الشخص مستعدًا لنشر النظرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه غالبًا ما تنشأ هذه المعتقدات من المخاوف المشروعة التي لم تتم تلبيتها، والتي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية.

ومن المثير للدهشة أن البيانات الجديدة لا تدعم الفرضية القائلة بأن المروجين لنظريات المؤامرة "يدقون ناقوس الخطر" لتعزيز الدعم ضد الخصم المتصوَّر، ما يشير إلى أن المشاركين في المؤامرة لديهم الدافع لدعم المجموعة الثقافية التي يتعاطفون معها كثيرًا.

وبدلاً من ذلك، كانت الحاجة إلى الفوضى مؤشرًا أقوى على ما إذا كان المتطوعون يعتقدون بأنهم على استعداد لنشر نظرية المؤامرة أم لا. ويشير هذا إلى تعقيد أعمق من مجرد "تشجيع المرء لفريقه".

الحاجة إلى الفوضى للبدء من جديد

وقال الباحثون لإريك دبليو دولان في موقع "Psypost": "في حين أن بعض الأفراد يشاركون على وجه التحديد بالطعن في المنافسين السياسيين، فإن آخرين يفعلون ذلك لتحدي النظام السياسي بأكمله".

نظرًا لأن البحث قائم على الملاحظة ويستند إلى إجابات ذاتية من قبل المشاركين، فلا يمكن للفريق أن ينسب الدوافع مباشرة إلى فعل المشاركة، لكنهم أخذوا في الاعتبار العديد من العوامل التي قد تؤثر على النتائج، بما في ذلك سياسة المشاركين في الاستطلاع، وميلهم إلى الثقة، وأعمارهم، وجنسهم، ودخلهم، وانتماؤهم العرقي.

كان المحتاجون إلى الفوضى أكثر ميلاً إلى القول بأنهم يتفقون بشدة مع عبارات مثل: "لا يمكننا إصلاح المشاكل في مؤسساتنا الاجتماعية، نحن بحاجة إلى هدمها والبدء من جديد".

أولئك الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة هم أيضًا أكثر عرضة لمشاركتها إذا كانوا يقفون أيضًا في صف الحاجة إلى الفوضى.