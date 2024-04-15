بعد هجومها عليها.. "هيرميس" تعتذر لهيفاء وهبي وتمنحها هدايا فاخرة

تقدمت العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة "هيرميس" المتخصصة في الحقائب الجلدية بالاعتذار للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد انتقادها لهم، بسبب تلقيها معاملة غير لائقة من قبل أحد فروعهم.

ووثقت هيفاء وهبي استقبالها للرئيس التنفيذي للعلامة التجارية مايكل كوست، في مقر إقامتها، الذي زارها لتقديم اعتذاره عما حدث، وقدم لها مجموعة من الهدايا الفاخرة بما في ذلك حقائب بقيمة آلاف الدولارات كتعويض عن الخدمة السيئة.