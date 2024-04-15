بعد هجومها عليها.. "هيرميس" تعتذر لهيفاء وهبي وتمنحها هدايا فاخرة
تقدمت العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة "هيرميس" المتخصصة في الحقائب الجلدية بالاعتذار للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد انتقادها لهم، بسبب تلقيها معاملة غير لائقة من قبل أحد فروعهم.
ووثقت هيفاء وهبي استقبالها للرئيس التنفيذي للعلامة التجارية مايكل كوست، في مقر إقامتها، الذي زارها لتقديم اعتذاره عما حدث، وقدم لها مجموعة من الهدايا الفاخرة بما في ذلك حقائب بقيمة آلاف الدولارات كتعويض عن الخدمة السيئة.
وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بهذه اللفتة من العلامة التجارية الشهيرة، إذ نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل صورًا جمعت بينها وبين مايكل كوست، وصورًا أخرى للهدايا الفاخرة التي تلقتها، مؤكدة أنها قبلت اعتذارهم، بعد أن أرضوها، بحسب قولها.
يذكر أن هيفاء وهبي انتقدت قبل أيام عبر حسابها على "إنستغرام" أسلوب تعامل العاملين بأحد فروع العلامة التجارية "هيرميس"، ووصفته بالفظ واشتكت من الخدمة السيئة، مطالبة متابعيها وجمهورها بتجنب شراء حقائبهم من هذا الفرع والتوجه إلى الفروع الأخرى للعلامة ذاتها؛ ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين الذين بدؤوا بمشاركة تجاربهم السلبية المماثلة، مع العلامة ذاتها.
وإثر ذلك، تحركت إدارة "هيرميس" للاعتذار من الفنانة اللبنانية، وإرسال الهدايا الثمينة لها، مع رئيسها التنفيذي.
من جانبه، شارك مايكل كوست صوره مع الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابه على "إنستغرام"، معربًا عن سعادته بلقائها وقبولها اعتذاره.