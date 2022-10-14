صحف رياضية: الزناد الذي أثار مبابي.. واكتئاب برشلونة قبل الكلاسيكو

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" أغطية الرأس ".

كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت :" الكلاسيكو برشلوني ".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس وريال سوسيداد للدور القادم من الدوري الأوروبي، وكتبت :" ريال بيتيس وريال سوسيداد تأهلا مع المركز الأول على بعد خطوة ".

آس

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد قرب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" الاكتئاب قبل الكلاسيكو ".

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وإمكانية مشاركته في الكلاسيكو، وكتبت :" اليوم الحاسم بالنسبة لكورتوا ".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس للدور القادم من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع روما 1-1 وأزمة البرتغالي جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد، وكتبت :" أتلتيكو مدريد يأمل أن يربح جواو فيليكس دقائق في الملعب بعد غضبه من عدم المشاركة أمام كلوب بروج ".