صحف رياضية: الزناد الذي أثار مبابي.. واكتئاب برشلونة قبل الكلاسيكو
شكلت أخبار كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الأحد القادم، ونتائج لقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.
كما اهتمت الصحف بتطورات أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان، وأزمة برشلونة بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا وفوز برشلونة على ريال مدريد في دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة.
ماركا
ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد القادم، وكتبت :" تريد الحفر في الجرح ".
الصحيفة اهتمت بتأهل الأندية الإسبانية للدور القادم من المسابقات الأوروبية ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال وكتبت :" الثلاثي الإسباني تأهلوا ".
كما اهتمت بالنجم الفرنسي كيليان مبابي وتطورات خلافه مع إدارة باريس سان جيرمان، وكتبت :" الزناد الذي أثار مبابي ".
سبورت
ركزت الصحيفة على برشلونة بعد قرب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" يجب أن تفوز بلقب الدوري الإسباني ".
الصحيفة اهتمت بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، وكتبت :" ليفاندوفسكي يضيف اللون الوردي ".
كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة .
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على برشلونة بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" أغطية الرأس ".
كما اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو دوري السوبر الأوروبي لكرة السلة، وكتبت :" الكلاسيكو برشلوني ".
الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس وريال سوسيداد للدور القادم من الدوري الأوروبي، وكتبت :" ريال بيتيس وريال سوسيداد تأهلا مع المركز الأول على بعد خطوة ".
آس
ركزت الصحيفة على برشلونة بعد قرب الخروج من دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" الاكتئاب قبل الكلاسيكو ".
الصحيفة اهتمت بريال مدريد والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وإمكانية مشاركته في الكلاسيكو، وكتبت :" اليوم الحاسم بالنسبة لكورتوا ".
الصحيفة اهتمت بتأهل ريال بيتيس للدور القادم من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع روما 1-1 وأزمة البرتغالي جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد، وكتبت :" أتلتيكو مدريد يأمل أن يربح جواو فيليكس دقائق في الملعب بعد غضبه من عدم المشاركة أمام كلوب بروج ".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز رين على دينامو كييف 1-0 في الدوري الأوروبي، وكتبت :" كشافة برتاني ".
كما اهتمت الصحيفة بمشكلة كليان مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان، وكتبت :" ماذا لو كيليان مبابي طالب بإلغاء عقده ".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على وضعية يوفنتوس، وكتبت :" يوفنتوس (التجمد الكبير) ".
كما اهتمت بإنتر ميلان بعد التألق في دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" المزيد في أوروبا المزيد من إنتر ميلان ".
الصحيفة اهتمت بتعادل روما أمام ريال بيتيس 1-1 في دور المجموعات للدوري الأوروبي، وكتبت :" بيلوتي ينقذ روما ".