كأس ديفيز ستصبح ضمن جدول بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في 2023
أعلن الاتحاد الدولي للتنس وشركة كوزموس، المروجة لكأس ديفيز، أن البطولة العريقة ستصبح ضمن جدول بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين اعتبارًا من العام المقبل بموجب اتفاق رائد تم توقيعه، اليوم الاثنين، بين الطرفين.
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف الاتحاد الأسترالي للتنس في وقت سابق هذا الشهر عن إقامة بطولة جديدة مختلطة يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار وتضم فرقًا من 18 دولة وتقام مبارياتها في ثلاث مدن أسترالية وستفتتح الموسم الدولي في 2023.
وستنطلق النسخة الافتتاحية من كأس يونايتد، التي ستحل محل كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين قصيرة الأمد، في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام وتستمر حتى إقامة النهائي في سيدني في الثامن من يناير/ كانون الثاني.
وستستضيف برزبين وبيرث أيضا مباريات في مرحلة المجموعات من البطولة التي ستمنح نقاط تصنيف اتحاد لاعبي ولاعبات التنس المحترفين إلى أربعة رجال وأربع سيدات في كل فريق وطني.
ومنحت بطولة كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وهي مشروع مشترك بين الاتحاد الأسترالي ومنافسات الرجال استمر ثلاث سنوات، جوائز مالية كبيرة وضمت لاعبين بارزين لكنها فشلت في جذب الجماهير وعانت من تحديات لوجستية خلال أزمة فيروس كورونا.
وأقيمت بطولة كأس هوبمان للفرق المختلطة الأكثر شعبية في بيرث في بداية العام من 1989 إلى 2019 ولكن تم استبعادها لإفساح المجال لكأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين.
وقال أندريا غاودينسي، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين، في بيان "ينصب تركيزنا دائما على توفير أفضل التجارب الممكنة لجماهيرنا ولاعبينا.
"إن تقديم مسابقات جماعية دولية مقنعة تتوافق مع جدولنا على مدار العام.. من الأهداف الرئيسة في هذه المرحلة.
"تملك كأس ديفيز تاريخًا طويلًا ونتطلع لرؤية هذا التحالف الجديد وهو يدفع البطولة العريقة إلى آفاق جديدة اعتبارًا من 2023".