كأس ديفيز ستصبح ضمن جدول بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في 2023

أعلن الاتحاد الدولي للتنس وشركة كوزموس، المروجة لكأس ديفيز، أن البطولة العريقة ستصبح ضمن جدول بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين اعتبارًا من العام المقبل بموجب اتفاق رائد تم توقيعه، اليوم الاثنين، بين الطرفين.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف الاتحاد الأسترالي للتنس في وقت سابق هذا الشهر عن إقامة بطولة جديدة مختلطة يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار وتضم فرقًا من 18 دولة وتقام مبارياتها في ثلاث مدن أسترالية وستفتتح الموسم الدولي في 2023.

وستنطلق النسخة الافتتاحية من كأس يونايتد، التي ستحل محل كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين قصيرة الأمد، في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام وتستمر حتى إقامة النهائي في سيدني في الثامن من يناير/ كانون الثاني.