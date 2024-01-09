نقابة الموسيقيين المصريين تعلن مقاضاة زوجة حلمي بكر

أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين في بيان رسمي عن اتخاد الإجراءات القانونية ضد سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، بسبب ما وصفته بـ"الافتراء" على نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، واتهامه بأمور غير صحيحة، بحسب البيان.

واستنكرت النقابة في بيانها ما وصفته بـ"افتراءات" زوجة حلمي بكر، مؤكدة وقوف نقيب الموسيقيين قلبًا وقالبًا مع الملحن المصري في أزمته الصحية.

وأضاف البيان أن مصطفى كامل تربطه صداقة شخصية بحلمي بكر قبل توليه منصب النقيب العام، لذلك كان داعمًا له خلال فترة خلافاته مع زوجته، كما قام بمنح الملحن حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.

وتابعت النقابة إنّ دعم النقيب لحلمي بكر، خاصة في أزمته الصحية وفترة علاجه وحتى خروجه من المستشفى، موثق من قبل الصحافة وبصور تم التقاطها.

واستطرد البيان: "النقيب العام فور علمه بتعرّض حلمي بكر لعملية نصب قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع القضية"، ولفت البيان إلى أنّ النقيب "كامل" أبلغ المحامي بعدم قدرته على الحضور شخصيًّا نظرًا للخلافات السابقة بينه وبين زوجته، فضلًا عن محاولته الاتصال بمدير أعماله ومحاولة إقناعه بإعادة الأموال محل الخلاف بينه وبين حلمي بكر.