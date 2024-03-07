قيس الزرزور يوحّد قلوب السوريين الذين فرقتهم الحرب (صور)

حلّ نبأ العثور على طالب المرحلة الثانوية قيس الزرزور متوفيا داخل مغارة عين الدلبة كالصاعقة على السوريين، الذين ينتظرون منذ أيام أي معلومة تفيد بالوصول إلى الشاب.

منذ عشرة أيام، وتحديدا مع انتشار خبر اختفاء الزرزور بعد خروج أصدقائه الثمانية من المغارة من دونه، ترقب مئات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما لم يفعلوا منذ سنوات، أي أخبار قد تبشر بعودته أو الوصول إليه.

وتعاطف الآلاف مع عائلة قيس البسيطة والفقيرة، ومع الوالدين المكلومين، اللذين قضيا نحو عشرة أيام في حيرة وألم وانكسار يتساءلون عن سر اختفاء ابنهما، الذي تحولت قصته إلى لغز، قبل أن تتكشف تفاصيلها.