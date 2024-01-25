كريم تفتيح البشرة يشوّه وجه امرأة

في حالة طبية مثيرة للقلق، اكتسبت بشرة امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا لونًا يميل الى الأزرق والبني بعد الاستخدام المطول لكريم تفتيح البشرة. وقد استمرت الحالة، التي تم تحديدها على أنها تغير في أنسجة الجلد، لمدة عام قبل أن تطلب الرعاية الطبية في مدينة فادودارا الهندية.

وبعد دراسة الحالة، التي تم توثيقها في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية بحسب موقع newsweek، فإن المرأة كانت تستخدم كريما لتفتيح البشرة يحتوي على الهيدروكينون، وهو عامل معروف بخصائصه في تبييض البشرة. وقد كان الهدف في البداية معالجة فرط التصبغ والكلف على وجهها، إلا أن استخدام الكريم أدى إلى ظهور بقع بنية مزرقة على خديها وجسر الأنف والمنطقة المحيطة بالفم، إضافة إلى توسع الأوعية الدموية.

وأوضحت الفحوصات أن حالة المرأة تتسم باضطراب فرط التصبغ، وتنتج عن تراكم رواسب ذات لون في الأنسجة. ويعتبر اضطرابًا خارجيًا عندما يتعلق الأمر باستخدام عوامل تفتيح البشرة.