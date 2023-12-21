نوم إضافي في العطلة.. احتمالية أقل للإصابة بنوبة قلبية

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتبّع العلماء في جامعة "نانجينغ" الطبية الصينية حالة 3400 شخص، لمراقبة كيفية تأثير دورات النوم على الصحة.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأشخاص الذين حرموا من النوم خلال الأسبوع ولكنهم حصلوا على ساعتين إضافيتين في أيام عطلة نهاية الأسبوع، انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 63 في المئة.

أما الأشخاص الذين لم يعوضوا قلة النوم في أيام العطل الأسبوعية، ازداد لديهم الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء للوقاية من هذه الأمراض بالنوم 7- 8 ساعات يوميًّا.

وقد وجدت دراسات سابقة أن الغفوة لمدة ساعة أو ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

ولكن، كما يقول الباحثون في نانجينغ، فإن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب، خاصة عند أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة خلال الأسبوع.