سلمان الفرج: كنت سأرحل عن الهلال بسبب تعنت أحد المدربين.. وهذه قصة أسوأ 4 أيام عشناها مع المنتخب

تحدث سلمان الفرج، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي، في حديث مطول عن أهم اللحظات التي قضاها مع الهلال وكيفية انضمامه للفريق الأول، وعن أصعب المواقف التي مر بها في مسيرته الكروية.

وقال سلمان الفرج خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "كورة"، مساء أمس الأحد، عن عدم ظهوره إعلاميا خلال الفترة الماضية، إنه لا يحب الظهور إعلاميا وذلك لرغبته الشخصية، حتى أنه كان يدفع أكثر من نصف راتبه غرامات في بداياته مع الهلال، لعدم حضور اللقاءات الإعلامية بعد المباريات.

وأضاف: "هذه هي شخصيتي، ليست لدي الرغبة في الظهور الإعلامي، وأشعر بالارتياح لهذا القرار، فأنا لاعب كرة قدم، وعملي الأساسي داخل الملعب، ودائما أركز فقط على مبارياتي مع الهلال وخوض التدريبات".

وأشار الفرج إلى أنه سيظل ابن منطقته "البديعة"، موضحا: "البديعة هي التي أوصلتني لما أنا عليه الآن، وسبب كل ما حققته من إنجاز كبير، فشخصيتي لم تتغير كثيرا، فحياتي كلها كانت كرة قدم، فكنت ألعب في اليوم 3 أو 4 مرات، وأتمنى من أبي وأمي مسامحتي، لأني أتعبتهما كثيرا بسبب حبي الكبير للكرة".

وعن كيفية انضمامه للهلال، كشف الفرج: "والدي مشجع لنادي النصر، وأنا لم أذهب إلى الهلال بنفسي، كنت أذهب مع أصدقائي، للعب بعد المباريات لكنني كنت أخوض المباريات الودية ضد لاعبي الهلال في الفئات السنية، ولفت أنظار بعض مسؤولي الهلال، مما دفعهم للتعاقد معي، لكنني كنت أهرب في كل مرة".

وأكمل: "وقتها لم أكن معتادا على الالتزام بالمواعيد، وكنت ألعب كرة القدم في الوقت الذي يناسبني فقط، وفي إحدى المرات شاركت مع أقاربي بإحدى الدورات الرمضانية داخل نادي الهلال، وحصلنا على اللقب، كما حصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري، ثم التقيت بمصور اسمه (سيف)، اصطحبني إلى الأمير محمد بن فيصل، حيث سألني: هل تحب الهلال؟ قلت له نعم بالطبع، فقام بطلب مدير التعاقدات، ثم قال له: خذوه، وأحضروا له كل الذي يريده، ثم انضممت مع فريق الناشئين في منتصف الموسم دون أن أوقع على أي عقود، ونجحت في توقيع أول عقد احترافي لي بـ25 ألف ريال سعودي في السنة الواحدة وبعد عام ونصف العام فقط من انضمامي إلى فريق الناشئين، تم تصعيدي للفريق الأول لكرة القدم في الهلال".