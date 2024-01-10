فراس إبراهيم يدافع عن باسم مغنية

دافع الفنان السوري فراس إبراهيم عن الفنان اللبناني باسم مغنية بعد تعرضه لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حديثه عن فنانين سوريين.

وحلّ "مغنية" ضيفا على برنامج "عندي سؤال"، حيث اعتبر أن تيم حسن كان نجما معروفا على المستوى العربي، لكنه أصبح "سوبر ستار" بعد مشاركته في الدراما المشتركة في لبنان.

كما قال إن الفنان السوري باسل خياط أكثر شهرة منه عربيا، رغم أن تاريخه الفني أكبر من تاريخ "خياط".

ووفق وسائل إعلام محلية، أكد فراس إبراهيم أن الفنان مغنية من أكثر الأشخاص لطفا الذين قابلهم في حياته، وأكثرهم تواضعا، وسبق أن تعاونا في عدد من الأعمال، معتبرا أنّ الهجوم عليه بهذا الشكل "غير مبرر وغير مقبول".

واستنكر انتقاد فنان لبناني لمجرد إبدائه رأيا في فنان سوري، مشددًا على أن تيم حسن وباسل خياط من أهم النجوم الذين أنجبتهم سورية، ولن ينتقص من قدرهما رأي من هنا أو هناك، على حد تعبيره.

وأوضح "إبراهيم" أنّ تصريحات باسم مغنية لم تكن تجريحا بحق تيم حسن، فقد أبدى رأيه بشأن ما قدمته الأعمال المشتركة لتيم حسن، وكيف كرست من نجوميته وعززتها كنجم عربي، معلقا: "ليس في الكلام ما يجرح لدرجة الهجوم عليه بهذا الشكل".

وأضاف أن آراء بعض الفنانين السوريين عن زملائهم من السوريين في اللقاءات وفي الجلسات العامة والمغلقة "تفوق ألف مرة ما قاله باسم".

وختم حديثه: "حتى لو خاننا التعبير أحيانًا فإن الحساب يجب أن يكون على قدر الخطأ وليس بأضعاف أضعافه".