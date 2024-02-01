العراق.. الانتحار في ارتفاع ومختصون يكشفون أسباب الظاهرة

تشهد مدن عراقية حالات انتحارية بشكل يومي، وسط ارتفاع مقلق لزيادة الظاهرة في ظل غياب أي خطط حكومية لإيجاد حلول فورية للقضاء عليها، فيما يعزو خبراء زيادة هذه الحالات إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة، أبرزها الفقر والبطالة.

وفي ظل هذا الارتفاع، أقرت الحكومة العراقية، قبل نحو خمسة أشهر، إستراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار 2023-2030، فيما يسجل العراق سنويا بحسب مصادر أمنية وصحية أكثر من (350) حالة انتحار، باستثناء مدن إقليم كردستان.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي فاروق حنا، لـ"إرم نيوز"، أنّ "هناك ارتفاعا بحالات الانتحار في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا الارتفاع مقلق، ويدعو إلى تحرك حكومي للحد من هذه الظاهرة، التي تتزايد بسبب المشاكل الاقتصادية بالدرجة الأساس".

وأضاف أن "إقرار الحكومة للإستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، يؤكد لمس الجهات الحكومية خطورة هذا الأمر، لكن لغاية الآن لم نلمس أي شيء مما أقرت به الحكومة، خصوصاً وأن حالات الانتحار تسجل بشكل شبه يومي في مدن عراقية مختلفة".

وأفاد حنا بأن "بعض حالات الانتحار تكون بسبب عمليات الابتزاز التي تتعرض لها الضحية خصوصاً الفتيات، وهذا الأمر يتطلب جهدا أمنيا للقضاء على حالات الابتزاز التي أصبحت دافعا لانتحار الكثير من الأشخاص، خشية من الفضيحة، خصوصاً الذين يعيشون ضمن مجتمعات عشائرية".