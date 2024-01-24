عمرو عبدالعزيز يتعرض لأزمة قلبية مفاجأة
كشف الفنان المصري عمرو عبدالعزيز تفاصيل حالته الصحية بعد تعرّضه لأزمة قلبية، مشيرا إلى أنّه تحسن كثيرا.
وتعرض الفنان المصري لأزمة قلبية مفاجأة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة القاهرة.
وقال في تصريحات لـ"إرم نيوز" إنّه مريض منذ مدة ويتلقى العلاج، لافتا إلى أنه شعر بألم كبير في صدره، وتم نقله إلى المستشفى، ليكتشف الأطباء إصابته بأزمة قلبية، مبنا أنّ الأطباء قاموا بنقله للعناية المركزة.
وأضاف "عبدالعزيز" أنه أصبح أفضل حالا وخرج من العناية المركزة، إلا أنه لا يزال في المستشفى، طالبا من الجمهور بالدعاء له.
ونشر عمرو عبدالعزيز صورة له من على سرير المرض في المستشفى، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب، بس الحمدلله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".
ووجه الفنان المصري الشكر للأطباء المعالجين، قائلا: "عايز أشكر دكتور أحمد مجدي، بجد تعب معايا جدًا، والدكتور طارق علوان، والدكتور محمد فريد عيسى، ده لوحده هفضل أشكره طول عمري، وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل، واللهم لك الحمد على نعمة الصحة".