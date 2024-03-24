تونس.. 650 ألف شخص محرومون من المياه

لا يزال أكثر من 650 ألف شخص في تونس محرومين من المياه، بحسب ما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يأتي تحت شعار "الماء من أجل السلام".

واستشهد بيان المنتدى، الذي نقلته "موزاييك أف أم"، بتقرير المقرر الأممي الخاص بالحق في الماء والصرف لتونس سنة 2022، الذي أكد أنه لا تزال التجمعات السكنية في المناطق الريفية المعزولة تفتقر إلى المياه.

وأشار إلى أنه يعتمد السكان في تلك التجمعات على المياه المتأتية من المستنقعات والأودية والبرك للإيفاء باحتياجاتهم من الماء مما يترتب عنه مخاطر عديدة تهدد صحتهم.

وتطرق بيان المنتدى إلى أن تزايد حدة التّغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف وتراجع إيرادات الأمطار، سيزداد تعقيدا خاصة مع تزايد الضغط على الموارد وتنامي عدد السكان والاستهلاك.