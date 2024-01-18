العثور على جمجمة خمسيني "فارغة من المخ" في المغرب

أثار العثور على بقايا أجزاء من رجل، دون جسده، الذعر في نفوس سكان إحدى قرى إقليم ورزازات في المغرب.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، اختفى رجل خمسيني يدعى عبدالرحمن من القرية، وهو غير متزوج وليس له أبناء، بعد أن توجه لسقاية أرضه، إلا أنه لم يعد.