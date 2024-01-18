العثور على جمجمة خمسيني "فارغة من المخ" في المغرب
أثار العثور على بقايا أجزاء من رجل، دون جسده، الذعر في نفوس سكان إحدى قرى إقليم ورزازات في المغرب.
ووفق موقع "هسبرس" المحلي، اختفى رجل خمسيني يدعى عبدالرحمن من القرية، وهو غير متزوج وليس له أبناء، بعد أن توجه لسقاية أرضه، إلا أنه لم يعد.
وبعد البحث عنه من قبل الأهالي، عثروا على ملابسه وحذائه وجمجمة "فارغة من المخ"، بينما لم يتمكنوا من العثور مطلقا على جسده، ما طرح العديد من التساؤلات على لغز ما حدث له.
وانتقل رجال الأمن إلى الموقع بعد بلاغ عن الواقعة، وتمت معاينة المكان، وفتح قضية، والقيام بتمشيط المنطقة بالاستعانة بالكلاب البوليسية.
ونقلت الجهات الأمنية جمجمة الضحية وملابسه إلى الطب الشرعي، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، للكشف عن طريقة الوفاة وملابساتها، وما إذا كانت الحيوانات هي التي افترسته، لوضع حد لحالة الذعر التي أصابت أهالي القرية، وسط شائعات كثيرة عن اللغز.
وفنّد مصدر من الجهات الأمنية، أن يكون "أسد الأطلس"، وهو نوع من الأسود البربرية، وراء وفاة الرجل واختفاء جسده، مؤكدا أن ذلك مجرد شائعات راجت بين أهالي القرية.