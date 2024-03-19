وفاء موصللي: قد أتنازل من أجل الدراما

وعن مشاركاتها الرمضانية في الجزء الثاني من "كسر عضم"، أكَّدت موصللي أن العمل ليس استمرارًا للجزء الأول، ولم يُبْنَ على جهد ونجاح "علي معين صالح" في الكتابة و"رشا شربتجي" في الإخراج، مشيدةً بذكاء المنتج الذي رأى أنه تم استنفاد الهدف الدرامي من شخصيات وأحداث بكاملها فتم استبعادها نهائياً، وبنى أحداثاً وشخصيات جديدة بواسطة كاتب جديد.

كما تشارك الفنانة السورية هذا الموسم الرمضاني في مسلسل "أغمض عينيك"، الذي علقت عليه بالقول "صحيح أن مساحة الدور صغيرة وفترة التصوير قليلة، لكنه أخذ مني وقتاً طويلاً في البحث، من أجل تعزيز تفاصيل الشخصية التي أجسدها، خاصةً أنها لمست مزاج الشخصية ومعنوياتها عند الكثير من الناس الخاضعين للعلاج الذي تخضع له".

"ممتنمة لمرايا وباب الحارة"

وعن منعطفات مسيرتها الفنية، قالت موصللي "بدأت بتجسيد شخصية الإنسانة الكادحة الطيبة، ثم بدأت مرحلة أخرى في مسلسل "أبو كامل" بشخصية صالحة، التي اعتذرت عن أدائها 3 مرات، وكانت ضمن بيئة شامية مع خط كوميدي أدَّيته بكل جدية. لم أحب العمل حينها لكنه نال حظوة كبيرة لدى الجمهور. ثم انخرطت بالمسلسلات التاريخة فالتراجيدية.

وأوضحت أنها لم تبتعد عن الكوميديا لكن لم يعد يتم التواصل معها من أجل أدوار كوميدية، رغم مشاركاتها الكثيرة في هذا المجال، وعلى رأسها مسلسل "مرايا" بالعديد من أجزائه، وعنه قالت أنا ممتنة له، فبين يوم وليلة كان عليّ أن أغير الشخصية، وأدرس الدور بشكل صحيح، وأن يكون عندي سرعة بديهة، وقدرة على التواصل مع الممثلين الشركاء، والتركيز في كل شيء. لقد كان تجربة ممتعة لا يمكن أن أنساها".