صحف رياضية: "ريال مدريد إلى دور الـ16 بالدماء".. "مبابي سئم ويريد المغادرة".. و"يا لها من سرقة"
شكلت رغبة النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، ونتائج لقاءات أمس في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل ريال مدريد لدور الـ16 وهزيمة يوفنتوس وتعادل باريس سان جيرمان وفوز تشيلسي على ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحيفة بأبرز لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، برشلونة ضد إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج، وأولمبيك مارسيليا وسبورتينغ لشبونة، ونابولي ضد أياكس.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على خبر طلب كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، وكتبت "مبابي سئم ويرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان"، و"حصري ماركا يسبب زلزالا عالميا".
الصحيفة تحدثت عن تعادل ريال مدريد 1-1 أمام شاختار دونيتسك وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت "ريال مدريد في دور الـ16".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة ضد أنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "التأهل لدور الـ16 يمر عبر الفوز نعم أو نعم على إنتر ميلان"، و"غريزمان لتجنب كارثة".
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وكتبت "فقط يساوي الفوز".
الصحيفة اهتمت برغبة كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكتبت "مبابي يرغب في الرحيل خلال ميركاتو يناير".
الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد 1-1 أمام شاختار دونيتسك، وإشبيلية أمام بروسيا دورتموند 1-1، وكتبت "ريال مدريد يتجنب الهزيمة في الوقت بدل الضائع"، و"سامباولي يبدأ في تغيير وجه إشبيلية بالتعادل أمام بروسيا دورتموند".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "نهائي".
الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد 1-1 أمام شاختار دونيتسك والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وخبر رغبة مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكتبت "إلى دور الـ16 بالدماء.. ومبابي على بعد خطوة".
كما اهتمت الصحيفة بلقاء أتلتيكو مدريد وكلوب بروج، وكتبت "أتلتيكو مدريد لا يمكن أن يخطئ أكثر".
آس
ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد وشاختار دونيتسك 1-1، وإشبيلية أمام بروسيا دورتموند بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "الوجه الحقيقي لروديغر"، و"نقطة الشخصية".
الصحيفة اهتمت بلقاءات برشلونة ضد إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، وكتبت "نصف الموسم في ليلة"، و"حياة أو موت ضد كلوب بروج".
كما اهتمت برغبة كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، وكتبت "مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على تعادل باريس سان جيرمان وبنفيكا 1-1 في دوري أبطال أوروبا، ومستقبل كيليان مبابي الذي يرغب في الرحيل، وكتبت "نقطة الانفصال".
كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وسبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على هزيمة يوفنتوس أمام مكابي حيفا 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "لنخجل".
الصحيفة اهتمت بلقاءات برشلونة ضد إنتر ميلان، ونابولي أمام أياكس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "لاوتارو: أنا لا أوقع على التعادل"، و"نابولي السوبر تكفيه نقطة للتأهل لدور الـ16".
كما اهتمت بهزيمة ميلان أمام تشيلسي 2-0، وكتبت "يا لها من سرقة".