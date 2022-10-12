صحف رياضية: "ريال مدريد إلى دور الـ16 بالدماء".. "مبابي سئم ويريد المغادرة".. و"يا لها من سرقة"

شكلت رغبة النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان، ونتائج لقاءات أمس في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل ريال مدريد لدور الـ16 وهزيمة يوفنتوس وتعادل باريس سان جيرمان وفوز تشيلسي على ميلان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحيفة بأبرز لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، برشلونة ضد إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج، وأولمبيك مارسيليا وسبورتينغ لشبونة، ونابولي ضد أياكس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على خبر طلب كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، وكتبت "مبابي سئم ويرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان"، و"حصري ماركا يسبب زلزالا عالميا".

الصحيفة تحدثت عن تعادل ريال مدريد 1-1 أمام شاختار دونيتسك وتأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت "ريال مدريد في دور الـ16".

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة ضد أنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "التأهل لدور الـ16 يمر عبر الفوز نعم أو نعم على إنتر ميلان"، و"غريزمان لتجنب كارثة".